"Рейнджерс" уступили "Флориде" в матче НХЛ, Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34

ТАСС, 30 декабря. "Флорида" дома со счетом 4:3 победила "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (19-я минута), Сэм Рейнхарт (28, 38), Картер Верхаге (54). У "Рейнджерс" отличились Артемий Панарин (34), Уильям Кули (35), Мика Зибанежад (53).

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34. Панарин забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне, всего на счету 32-летнего российского нападающего 47 очков (20 шайб + 27 результативных передач) в 34 играх.

"Флорида" после 35 матчей набрала 44 очка и занимает второе место в Атлантическом дивизионе. "Рейнджерс" возглавляют Столичный дивизион с 49 очками после 34 встреч. В следующем матче "Флорида" примет "Монреаль" в ночь на 31 декабря по московскому времени, "Рейнджерс" в этот же день на выезде сыграют с "Тампой".

В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома со счетом 5:1 победил "Вашингтон". Защитник хозяев Александр Романов отдал результативную передачу. Его одноклубник Илья Сорокин, отразивший 26 бросков из 27, был признан второй звездой матча. "Колорадо" одержал выездную победу над "Сент-Луисом" (2:1). Нападающий гостей Валерий Ничушкин отдал результативную передачу в эпизоде с победной шайбой. Его партнер по команде вратарь Александр Георгиев отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой встречи.

"Коламбус" дома победил "Торонто" (6:5 ОТ), нападающий хозяев Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой, в эпизоде с голом ему ассистировал защитник Иван Проворов. Вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил 15 бросков из 21. Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов сделал результативную передачу в домашнем матче с "Чикаго" (5:4 ОТ). "Детройт" на своем льду обыграл "Нэшвилл" (5:4 ОТ), "Нью-Джерси" в гостях победил "Оттаву" (6:2).