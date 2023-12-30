"За стол садишься будто в оркестр". Как в России развивается домино

Этот вид спорта является одним из самых массовых в мире, по приблизительным подсчетам в него играет около 700 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Ежегодный Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по домино прошел в начале декабря. Данный вид спорта уже довольно давно активно развивается именно в этом регионе, а у российских игроков нет запрета для выступления на международных соревнованиях.

Домино является таким же интеллектуальным видом спорта, как шахматы и шашки, не говоря уже о ряде восточных настольных игр. К тому же домино - один из самых массовых видов спорта, по приблизительным подсчетам в него играет около 700 млн человек. Сама игра возникла более 3 тыс. лет тому назад либо в Китае, либо в Индии, в Европу она попала 200-300 лет назад. Существует Международная федерация домино (FIDO), которая занимается развитием этого вида спорта и, в частности, проводит чемпионаты мира.

Большинство соревнований, включая российские турниры и чемпионаты мира, проходят по классическому домино, который в народе больше известен как "козел". Обычно в него играют двое на двое, хотя можно вдвоем или втроем. Игроки ходят по кругу по часовой стрелке, приставляя костяшки с соответствующими значениями к цепочке, которая образуется на столе. Пресловутая "рыба", которую можно услышать в ряде старых советских комедий, является одним из вариантов окончания игры, когда у игроков не находится кость с нужным значением, а также отсутствует резерв.

Помимо "козла", существуют и такие разновидности домино, как "морской козел", "осел", "колбаса", "генеральский козел", "маггинс", "чечевэ". Разница в правилах в этих разновидностях игры связана с длительностью по времени, количеством соперников. "Чечевэ" имеет отношение к аббревиатуре ЧЧВ - "человек человеку волк", в этой игре даже при большом количестве игроков каждый играет сам за себя.

У многих домино ассоциируется исключительно с дворами, в которых за столами играют друг с другом мужчины среднего или пожилого возраста. На прошедшем 9-10 декабря в одной из петербургских гостиниц 24-м открытом чемпионате города младшему игроку было 19 лет, а самому старшему - 92. Победителями стала пара сильнейших игроков Санкт-Петербурга - Марк Бриль и Александр Корнеев.

"Почему у нас собрался целый зал? Потому что все ждут этого чемпионата, турнир проходит на дружеской волне, мы встречаемся, общаемся. У нас спортивная жизнь", - отметил в разговоре с ТАСС президент Федерации домино Санкт-Петербурга Владимир Корнеев.

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

Чемпионат мира в качестве подарка

Одно из мировых первенств проводилось в 2009 году как раз в Санкт-Петербурге и в том же месте, где проходил открытый чемпионат города. FIDO выбрала российский город местом проведения турнира благодаря огромному авторитету Корнеева в мировом домино. Призовой фонд чемпионата мира составил тогда 1,75 млн рублей, победу в парном мужском разряде одержали испанские спортсмены. Соревнования собрали тогда почти 200 лучших мастеров игры в домино из 18 стран.

"Мы стали лидерами по количеству стран-участников, очень достойно провели турнир, и Международная федерация домино признала наш чемпионат лучшим за всю историю проведения этих соревнований, - рассказал Корнеев. - Хотел бы сказать огромное спасибо за проделанную работу и финансирование чемпионата мира председателю оргкомитета турнира Дмитрию Семенову, Ивану Сапрыкину, Алексею Скопцову и Дмитрию Лоскутову".

Первый же чемпионат мира прошел в Гаване в 2003 году, а почетным председателем оргкомитета турнира тогда стал бывший глава Международного олимпийского комитета Хуан-Антонио Самаранч. Куба является одной из стран, где лучше всего развита эта настольная игра. Большинство чемпионов мира являются гроссмейстерами из стран Латинской Америки, там этот вид спорта введен в школьную программу. Первыми же участниками чемпионата мира на Кубе из россиян были Александр и Владимир Корнеевы, которые заняли 19-е место из 184 пар, выступив, используя шахматный язык, на уровне международных гроссмейстеров.

Говоря об истории чемпионатов мира, помимо соревнований в Санкт-Петербурге, одним из запоминающихся был турнир в Сухуме в 2011 году. В Абхазии домино признано видом спорта, сильнейшие игроки республики участвуют во всех чемпионатах мира, поскольку государство финансирует их поездки. Против проведения чемпионата мира в Абхазии выступали представители Грузии, которые убеждали другие национальные федерации в неправильности решения генассамблеи Международной федерации домино.

В России единственным центром развития домино остается как раз Санкт-Петербург, в котором городская федерация активно продвигает этот вид спорта. На протяжении многих лет ее возглавляет Владимир Корнеев - энтузиаст и без преувеличения фанат этого вида спорта. Он организовывает в городе различные соревнования, а также находится на связи с международной федерацией.

В последний раз Владимир Корнеев играл на мировом первенстве в прошлом году. "У меня тогда был юбилей - 70 лет, и жена меня поздравила тем, что отправила на чемпионат мира в Доминиканскую Республику. Я был единственным из России и из 15 туров выиграл 10. Спасибо жене за счастливые дни на празднике домино среди спортсменов-друзей", - рассказал он.

Домино - это музыка

Говоря о развитии домино в России, стоит отметить, что сложилась следующая ситуация: федерация домино страны формально была создана чуть более 10 лет назад, но ее, можно сказать, нет. Соревнования на всех уровнях проводит в основном организация в Санкт-Петербурге. По словам Владимира Корнеева, Федерация домино Санкт-Петербурга имеет огромнейший авторитет во всем мире.

"Все президенты международной федерации были в нашем городе, ходили в школы, институты, где мы проводим соревнования. Я могу сказать, что в этом году я получил официальное персональное и командное приглашения для наших спортсменов от президента FIDO Маноэля Окендо из США. Там очень высоко ценят развитие домино в Санкт-Петербурге", - отметил Владимир Корнеев.

Развитие домино вынуждено держаться за счет меценатов, готовых вкладываться в проведение соревнований. В пример приводится предприниматель Сергей Петров, памяти которого был посвящен и последний чемпионат Санкт-Петербурга. "Он был большим спортсменом, получил одним из 1 тыс. человек золотую медаль за покорение 10 марафонов на лыжах, последний был у него марафон на 90 км. Занимался другими видами спорта, очень интеллектуальный человек, замечательный отец", - поделился воспоминаниями о нем Владимир Корнеев.

Немаловажно и то, что Петров помогал сильнейшим игрокам домино Санкт-Петербурга выезжать на чемпионаты мира. "От нашего города выезжало по шесть-восемь спортсменов за рубеж, и мы выступали там достойно, а в командных соревнованиях мы выигрывали чемпионат Европы. Надо отметить важность преемственности поколений - в последнем чемпионате Санкт-Петербурга участвовали сыновья Петрова Никита и Савелий. А наша главнейшая задача, которая сейчас стоит перед федерацией, - передача руководства федерации молодым", - рассказал глава городской федерации.

На прошедшем в этом году в октябре чемпионате мира в Лас-Вегасе никто из россиян не участвовал, главной причиной стало отсутствие средств на такую далекую поездку. "Если бы мы нашли деньги, то выступили бы на чемпионате мира, но если раньше Сергей Петрович Петров нам помогал в финансовом плане, то сейчас мы таких меценатов, к сожалению, не находим. Если бы кто-то заинтересовался развитием домино в Санкт-Петербурге, он бы не пожалел, потому что мы занимаемся не только игрой в домино. У нас работает программа по развитию через игру домино у детей памяти, логики, интеллекта, правильному русскому языку через народные загадки, пословицы, поговорки. В домино я зашифровал алфавит, который дает возможность детям правильно писать и сочинять послания через костяшки домино. Ведь домино - это кладезь всего умного, развивающего, интересного", - отметил Владимир Корнеев.

"Как написал поэт Михаил Неквас, домино - это музыка. Здесь до и ми, а также [почти] минор. За стол садишься будто в оркестр. Ведь это не шашки, никто не съест", - добавил он.