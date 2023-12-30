Матч квалификации теннисного турнира в Австралии прервали из-за ядовитой змеи

Пресмыкающееся выползло на корт во время игры между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом

ТАСС, 30 декабря. Матч квалификации на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом был прерван из-за ядовитой змеи, которая выползла к корту. Об этом сообщает газета The Guardian.

Инцидент произошел во втором сете. Сообщается, что для поимки змеи были вызваны сотрудники службы безопасности. Они сумели поймать 50-сантиметровую восточную коричневую змею и унесли ее с корта.

Встреча закончилась со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу победителя Открытого чемпионата США 2020 года Тима. В финале квалификации австриец, являющийся 98-й ракеткой мира, сыграет с победителем матча между австралийцем Омаром Ясикой и итальянцем Джулио Дзеппьери.

Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250. Соревнования основной сетки завершатся 7 января. Призовой фонд составляет более $661 тыс.