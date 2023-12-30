Ананд заявил, что расстроен договорной ничьей шахматистов Непомнящего и Дубова

15-й чемпион мира назвал решение лишить российских шахматистов очков за партию 11-го тура "абсолютно правильным"

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение российских гроссмейстеров Даниила Дубова и Яна Непомнящего сыграть договорную ничью на чемпионате мира по блицу было некорректным и разочаровывающим. Такое мнение ТАСС высказал 1 по шахматам индиец Вишванатан Ананд.

В пятницу в партии 11-го тура Дубов и Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира Иван Суровы присудил по 0 очков Дубову и Непомнящему. Оба гроссмейстера подали апелляции на решение, которые были отклонены.

"Мне очень жаль, что они решили так поступить. Могли просто сыграть стандартный дебют и согласиться на ничью, все было бы хорошо, но то, как они поступили, - это было некорректно, слишком очевидно, - сказал Ананд. - Может быть, они не догадывались, но то, как это выглядело со стороны до партии, как они общались, смеялись, - все это сыграло роль. Я лично очень расстроен, что такая ситуация произошла с двумя действительно сильными и прекрасными игроками".

"Оба потеряли очки, и это может сказаться на их итоговом результате. Но решение комиссии абсолютно правильное", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по блицу проходит в Самарканде и завершится 30 декабря. Шахматисты сыграют 21 тур.После 12 туров лидером соревнований является россиянин Владислав Артемьев, набравший 9 очков. Второе место занимает норвежец Магнус Карлсен (9 очков), третьим идет француз Максим Вашье-Лаграв (9). Также по 9 очков набрали россиянин Александр Рязанцев и два представителя Индии - Нихал Сарин и Арджун Эригайси. У Непомнящего и Дубова после решения главного арбитра стало по 8,5 очка.