В WADA cообщили, что санкции осложняют получение от России взноса за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство рассчитывает получить от российской стороны более $1,2 млн

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает связь с Россией с целью получения ежегодного взноса, однако финансовые санкции усложняют этот процесс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"В настоящее время WADA поддерживает связь с государственными органами России с целью получения от них взноса за 2023 год. Продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс", - сообщили в WADA.

WADA рассчитывает получить от РФ в 2023 году взнос в размере чуть более $1 млн 267 тыс. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, WADA в середине ноября приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном Всемирным антидопинговым агентством порядке.

В пресс-службе Минспорта РФ 18 ноября сообщили ТАСС о том, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова ее осуществить до конца года - в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.

Россия заплатила взнос в бюджет WADA за прошлый год в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле 2021-го. По итогам 2022 года не приступали к выплате взносов в бюджет WADA 59 стран, в 2021-м - 45, в 2020-м - 40. 31 страна в течение трех последних лет ни разу не платила взнос в WADA.