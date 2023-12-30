Российская шахматистка Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу

Турнир проходит в Самарканде

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу. Соревнования проходят в Самарканде.

После 17 туров Гунина набрала 14 очков и гарантировала себе первое место. В заключительной партии россиянка белыми фигурами обыграла украинку Анну Музычук. Второй стала Александра Костенюк, ранее выступавшая за России, а ныне представляющая Швейцарию. Она набрала 13,5 очка.

Гуниной 34 года, она во второй раз стала победительницей чемпионата мира по блицу, ранее шахматистка выигрывала турнир в 2012 году. Также Гунина является трехкратной чемпионкой Европы по шахматам и пятикратной чемпионкой России.

Чемпионат мира по блицу проходит с 29 по 30 декабря. Ранее россиянка Анастасия Боднарук стала победительницей чемпионата мира по рапиду.