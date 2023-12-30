Чесноков оценил решение теннисиста Медведева не играть перед Australian Open

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 15 по 28 января

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россиянину Даниилу Медведеву нужно было заявиться хотя бы на один турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Мне кажется, Медведеву надо было хоть что-нибудь сыграть, хотя бы один какой-нибудь турнир. Чем больше матчей он играет, тем лучше он выглядит на корте. Тем более перед турниром Большого шлема очень полезно поиграть, проверить себя", - сказал Чесноков.

Медведеву 27 лет, он закончил год на третьем месте в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Australian Open пройдет с 15 по 28 января.