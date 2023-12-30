Филатов назвал триумфом победы россиянок на чемпионате мира по рапиду и блицу

На проходящих в Самарканде соревнованиях российская шахматистка Валентина Гунина стала чемпионкой мира по блицу, ее соотечественница Анастасия Боднарук - чемпионкой мира по рапиду

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа россиянки Валентины Гуниной на чемпионате мира по блицу стала новогодним подарком всем любителям шахмат России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Ранее в субботу Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, набрав 14 очков в 17 турах. Соревнования по рапиду и блицу проходят в Самарканде (Узбекистан).

"Выдающаяся победа российской шахматистки на чемпионате мира по блицу стала новогодним подарком всем любителям шахмат в России. Надеемся, что и в следующем году, в 100-летие создания ФШР, наших шахматистки продолжат в том же ключе", - сказал Филатов.

Также глава ФШР отметил успешное выступление отечественных шахматисток на турнире, упомянув, что Анастасия Боднарук 28 декабря стала чемпионкой мира по рапиду. "В целом это был триумф российских шахматисток в Самарканде, из двух высших наград у женщин обе завоевали наши девушки. Это подтверждает, что российская шахматная школа на сегодняшний день лучшая в мире", - добавил Филатов.