Шахматистка Гунина считает важнейшей свою победу на чемпионате мира по блицу

В субботу россиянка выиграла соревнования, которые проходили в Самарканде

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Валентина Гунина, выигравшая чемпионат мира по блицу, считает этот турнир самым тяжелым и серьезным для себя, поэтому победа в нем очень важна для шахматистки. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее в субботу Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, набрав 14 очков в 17 турах. Соревнования по рапиду и блицу проходят в узбекистанском Самарканде.

"Это самый тяжелый и серьезный турнир в году, а я просто обожаю блиц, это один из самых веселых турниров для меня. В последнем туре я играла белыми и понимала, что надо приглушить эмоции, чтобы достичь результата, на ничью нельзя было играть. В целом для зрителей турнир получился интересным - я сама, когда [я] зритель, люблю такие напряженные концовки", - сказала Гунина.

"В спортивном плане это важнейшая победа после долгого перерыва. Я долго не играла, мне нужно проходить лечение. Но я очень довольна, что завершила этот год таким триумфом", - добавила шахматистка.

Гуниной 34 года, она во второй раз стала победительницей чемпионата мира по блицу, ранее шахматистка выигрывала турнир в 2012 году. Также Гунина является трехкратной чемпионкой Европы по шахматам и пятикратной чемпионкой России.