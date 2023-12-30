Романцев считает Промеса лучшим легионером РПЛ в 2023 году

В текущем сезоне в чемпионате России нидерландец в 17 матчах забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач

ТАСС, 30 декабря. Нидерландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес был лучшим легионером в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2023 году. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

"Квинси Промес - лучший легионер. Пожелаю ему здоровья и поддерживать его уровень", - сказал Романцев.

В текущем сезоне в чемпионате России Промес в 17 матчах забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. За 2023 год в 27 матчах РПЛ нидерландец отметился 12 голами.