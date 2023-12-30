Карлсен считает справедливым наказание Дубова и Непомнящего за договорную ничью

Норвежец назвал странным для профессиональных шахматистов такое решение россиян

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /ТАСС/. Решение российских гроссмейстеров Даниила Дубова и Яна Непомнящего сыграть договорную ничью на чемпионате мира по блицу является странным для профессиональных шахматистов, и наказание, вынесенное апелляционным комитетом турнира, было справедливым. Такое мнение журналистам высказал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, ставший победителем турнира.

В партии 11-го тура Дубов и Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр чемпионата мира присудил по 0 очков российским шахматистам за эту партию. Позднее гроссмейстеры подали апелляции, но они были отклонены.

"Думаю, это правильно, что их наказали, комитет вынес правильное решение. Очевидно, то, как они решили разыграть ничью, выглядело странно для профессиональных шахматистов. Важно, что теперь люди будут думать дважды, прежде чем устраивать такое. При этом Даниил в целом хорошо выступил на турнире", - сказал Карлсен.

По итогам чемпионата мира по блицу Дубов занял второе место, Непомнящий стал пятым.