Романцев считает, что футболист Головин подтянулся до уровня лучших европейских игроков

ТАСС, 30 декабря. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин подтянулся до уровня лучших футболистов Европы. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России Олег Романцев.
"Это очень хороший пример для наших футболистов. Отношение к делу очевидно. Он один, в чужой стране, с другим менталитетом, но не остановился в росте, умудрился подтянуться до лучших европейских игроков", - отметил Романцев.
Бывший главный тренер сборной России считает Головина лучшим игроком страны. "Наверное, Головин сейчас действительно заслуживает этого звания. Он объективно лучший. Он вырос. Он уходил хорошим игроком, а сейчас вырос еще сильнее", - сказал Романцев.
Головину 27 лет. Он перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за команду во всех турнирах.