Романцев считает, что футболист Головин подтянулся до уровня лучших европейских игроков

Бывший главный тренер сборной России отметил, что полузащитник "Монако" заслуживает звания лучшего футболиста страны

ТАСС, 30 декабря. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин подтянулся до уровня лучших футболистов Европы. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России Олег Романцев.

"Это очень хороший пример для наших футболистов. Отношение к делу очевидно. Он один, в чужой стране, с другим менталитетом, но не остановился в росте, умудрился подтянуться до лучших европейских игроков", - отметил Романцев.

Бывший главный тренер сборной России считает Головина лучшим игроком страны. "Наверное, Головин сейчас действительно заслуживает этого звания. Он объективно лучший. Он вырос. Он уходил хорошим игроком, а сейчас вырос еще сильнее", - сказал Романцев.

Головину 27 лет. Он перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за команду во всех турнирах.