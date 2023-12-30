Российский шахматист стал бронзовым призером мирового первенства по блицу

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Владислав Артемьев заявил, что для него нет разницы между вторым и третьим местом на чемпионате мира по блицу. Об этом Артемьев рассказал ТАСС.

Артемьев стал бронзовым призером турнира, набрав по итогам 17 туров 15 очков. Первое место занял норвежец Магнус Карлсен (16 очков), вторым стал россиянин Даниил Дубов (15,5).

"Я несколько раз был близок к медалям на этих чемпионатах мира, но лучшим результатом было четвертое место, дважды причем. Это самое обидное место. Поэтому очень хотелось взять медаль в этот раз, причем понятно, что между первым и третьим местом разница есть, а между вторым и третьим - для меня нет. Поэтому в предпоследнем туре я играл с [Алексеем] Сараной, и были шансы на победу, но я решил зафиксировать повторение, предпочел синицу в руках", - рассказал Артемьев.

"А в последнем туре играл с [Фабиано] Каруаной - наверное, это одна из самых сложных жеребьевок, которые могли быть. Партия протекала сложно, но мне удалось отбиться. В общем и целом хороший результат, и я очень доволен", - добавил российский шахматист.

Артемьеву 25 лет. В 2019 году он стал чемпионом Европы, а в составе сборной России выиграл командный чемпионат мира.