"Алина, сияй". В Москве прошла премьера шоу "Новогодняя история игрушек" с Загитовой

Шоу продлится до 5 января

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьера шоу "Новогодняя история игрушек" с участием олимпийской чемпионки Пхёнчхана по фигурному катанию Алины Загитовой прошла в субботу на "ЦСКА-Арене".

Для спортсменки этот опыт стал необычным экспериментом - Загитова танцевала и взмывала под своды арены, коньки на этот раз ей не потребовались.

Сюжет истории начал свое развитие с фабрики, где исполняются мечты - волшебник доверил своему подопечному мальчику Жоре пробное исполнение мечты, но случилась нестыковка. Одна девочка пожелала, чтобы олимпийская чемпионка Алина Загитова сияла всегда, только вот загадывать, оказывается, можно было только для себя. В результате желание раскололось на восемь осколков, разлетевшихся по разным мечтам, и, чтобы собрать его воедино, Жоре и другим действующим героям потребовалось исполнить каждое из них. Кому-то желанным подарком была кукла, кому-то - робот, кому-то - планшет для игр, а кому-то - маленький друг, который всегда будет рядом.

В канву истории гармонично вписались разнообразные номера с участием мотофристайлистов, с трюками на квадроциклах, а также с виртуозным выступлением акробатов и гимнастов. Одним из самых продолжительных стало шоу, которое посетителям "ЦСКА-Арены" устроили байкеры. Каждый полет, каждое сальто артистов сопровождали жаркие аплодисменты и крики поддержки - увлекательно было и детям, и взрослым.

Жоре с помощью друзей удалось собрать все осколки, и Алина все-таки воссияла, эффектно появившись в финале спектакля из вершины сияющей пирамиды, превратившейся в подобие новогодней елки. "Чтобы загадать желание, иногда просто нужно закрыть глаза", - такими словами герои закончили представление.

Шоу продлится до 5 января.