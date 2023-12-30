Смагин назвал блестящим выступление россиян на чемпионате мира по рапиду и блицу

Российские шахматисты в Самарканде завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские шахматисты показали блестящий результат на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

На чемпионате мира по рапиду победительницей стала Анастасия Боднарук, на турнире по блицу первенствовала Валентина Гунина. Даниил Дубов стал серебряным призером чемпионата мира по блицу, Владислав Артемьев - бронзовым.

"Я считаю, что наши ребята показали блестящий результат, наверное, на большее рассчитывать было и нельзя, особенно в мужской части. Там доминирует Магнус Карлсен, он выиграл турнир по обеим дисциплинам, хотя после первого дня были надежды на то, что Владислав Артемьев поборется за золото, но он проиграл ближе к концу одну из партий белыми фигурами, и это лишило его реальных шансов выиграть турнир, но тем не менее он смог удержать бронзу. Давно нас не радовал Даниил Дубов, второе место - это большой успех", - сказал Смагин.