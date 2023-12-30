Киселева: российское синхронное плавание остается недосягаемым для всего мира

Трехкратная олимпийская чемпионка призвала не забывать о большом количестве российских побед на международных соревнованиях

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия является недосягаемым лидером мирового синхронного плавания. Такое мнение журналистам высказала трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

"Россия остается лидером в синхронном плавании на протяжении 25 лет. У нас огромное количество побед на международных соревнованиях, и до сих пор наши спортсмены остаются недосягаемыми для всего мира. Об этом нужно помнить и не надо забывать", - сказала Киселева.

В сентябре Международная федерация плавания разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не будут поддерживать проведение специальной военной операции на Украине. Также им запрещено выступать в групповых и командных дисциплинах, в эстафетах и общаться со СМИ во время соревнований.