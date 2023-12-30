Впервые в истории Единой лиги ВТБ титул MVP месяца получили два баскетболиста

Награду получили Андрей Астапкович и Андрей Мартюк

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Форвард московского ЦСКА Андрей Астапкович и центровой краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Андрей Мартюк признаны самыми ценными игроками (MVP) баскетбольной Единой лиги ВТБ по итогам декабря. MVP турнира выбирается ежемесячно лигой совместно с ТАСС.

Астапкович в шести матчах месяца в среднем набирал по 13,7 очка, делал 5,3 подбора и 3 передачи. Мартюк набирал в среднем по 15,3 очка, делал 5,2 подбора и 1,5 блок-шота.

"Спасибо лиге за признание, очень приятно получить индивидуальную награду. В этом месяце, как и в любом другом, думаю, было сложно выделить кого-то из нашей команды, у нас нет явных статистических лидеров. Потому считаю, что это скорее награда для всего ЦСКА, которая отмечает успехи команды, лидирующей в регулярном чемпионате. Хочу также поздравить Андрея Мартюка - он и его товарищи провели отличный декабрь", - сказал Астапкович ТАСС.

"Спасибо Единой лиге ВТБ за такую высокую оценку - отличный подарок к Новому году. Значит, я все делал правильно, и это придает мотивации работать еще больше. Да, я очень старался на тренировках, выкладывался на матчах, но эту награду я бы хотел разделить со своими партнерами и тренерами, это стало возможным благодаря их доверию, участию и поддержке. Вообще, "Локо" здорово провел весь декабрь - были яркие и очень важные победы, среди которых и над нашими прямыми конкурентами, мы задали высокий темп и намерены сохранить его в новом году", - отметил Мартюк.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что Астапкович и Мартюк великолепно провели декабрь и были лидерами своих команд. "ЦСКА лидирует в турнирной таблице и в декабре одержал пять побед, в том числе над принципиальным соперником - "Зенитом". В том матче Астапкович был самым эффективным, показал разностороннюю игру и помог команде победить в овертайме. "Локо" в декабре также одержал пять побед, в том числе над УНИКСом и "Зенитом", игра Мартюка против передней линии казанцев стала настоящим откровением, а "Локо" совершил крупнейший камбэк сезона с -22 и одержал победу над действующим чемпионом. Приятно видеть, что оба российских игрока являются лидерами своих клубов и ярко проявляют себя в матчах против команд из топ-4 лиги", - сказала Корстин ТАСС.

ЦСКА и "Локомотив-Кубань" в декабре одержали по пять побед и потерпели по одному поражению.