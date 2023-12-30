WADA может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу

28 декабря испанский портал Relevo сообщил, что Испанское антидопинговое агентство в период с 2017 по 2022 год нарушало правила забора проб у спортсменов и не сообщало WADA о положительных результатах проб атлетов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в случае невыполнения ряда соответствующих действий может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"WADA хорошо осведомлено о текущих проблемах, связанных с Испанским антидопинговым агентством (CELAD), и внимательно следит за его деятельностью, чтобы гарантировать его соответствие Всемирному антидопинговому кодексу. В рамках этого мы можем подтвердить, что существует ряд невыполненных действий, которые CELAD необходимо принять в срочном порядке. Невыполнение этого требования приведет к тому, что в отношении него будет инициирована процедура обеспечения соответствия. WADA всегда будет обеспечивать, чтобы CELAD и все антидопинговые организации возбуждали дела в тех случаях, где это необходимо в соответствии с кодексом, неоправданные задержки в рассмотрении дел недопустимы", - сообщили в пресс-службе WADA.

28 декабря испанский портал Relevo сообщил, что Испанское антидопинговое агентство в период с 2017 по 2022 год нарушало правила забора проб у спортсменов и не сообщало WADA о положительных результатах проб атлетов. По информации источника, CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством. Также Relevo сообщил, что получил доступ к документам, которые доказывают, что контрагенты "выполняли определенные миссии".