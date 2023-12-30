Покровская назвала Игры дружбы серьезным соревнованием для российских синхронисток

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Игры дружбы и Игры стран БРИКС станут серьезными соревнованиями для российских синхронисток в следующем году. Об этом на шоу олимпийских чемпионов заявила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

"Мы примем участие в серьезных соревнованиях в новом году. Это Игры дружбы, где будут не менее 15 стран, Игры БРИКС и наши внутренние соревнования. В России уже такая армия спортсменов синхронного плавания. Это не батальон, это целое хорошо подготовленное войско, хорошо у нас работают тренеры, так, как ни в какой стране. Наша школа знаменита на весь мир", - сказала Покровская.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.