В Москве прошло шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Двадцатое шоу с участием олимпийских чемпионов по синхронному плаванию прошло в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шоу было создано олимпийскими чемпионками Марией Киселевой и Ольгой Брусникиной. Между номерами, с которыми выступали олимпийские чемпионки Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина, чемпион мира Александр Мальцев и другие спортсмены, на экране показывали историю девочки, которая прошла путь от первых тренировок до побед на соревнованиях. В конце шоу его участники исполнили номер под песню We Are the Champions группы Queen.

"Спасибо всем участникам, тренерам, которые воспитали наших чемпионов. Это шоу показывает наше титулованное синхронное плавание, которому нет равных в мире. Перед показом мы прогнали шоу три раза, поэтому, надеюсь, зрителям все очень понравится", - сказала Киселева.

Ромашина выразила надежду на то, что выступление чемпионов подарит зрителям новогоднее настроение. "Очень хорошее шоу, и здорово, что оно проходит в преддверии Нового года. У нас хорошее настроение, все довольные, веселые, и я надеюсь, что сможем это настроение передать зрителям", - отметила семикратная олимпийская чемпионка.