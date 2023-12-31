Мирра Андреева обыграла Диану Шнайдер на теннисном турнире в Брисбене

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 16-летней спортсменки

ТАСС, 31 декабря. Россиянка Мирра Андреева победила соотечественницу Диану Шнайдер в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Андреевой. Ее следующей соперницей станет четвертая сеяная россиянка Людмила Самсонова. Андреева и Шнайдер не получили на турнир номер посева.

Также победу в матче первого круга на турнире одержала еще одна россиянка - Анна Калинская обыграла американку Бернарду Перу - 6:2, 6:1. Во втором круге Калинская встретится с белоруской Викторией Азаренко.

Андреевой 16 лет, она занимает 57-е место в рейтинге WTA. В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.

Шнайдер 19 лет, она располагается на 93-й позиции мирового рейтинга. В 2023 году россиянка впервые в карьере дошла до финала соревнований WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга. Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде - Уимблдона (2021), Открытого чемпионата Австралии (2022) и Открытого чемпионата США (2022).

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 7 января. Общий фонд турнира - более $1,7 млн. Действующей победительницей является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2015).