Панарин сделал хет-трик и стал лучшим игроком матча НХЛ "Тампа" - "Рейнджерс"

В составе проигравшей команды шайбу забросил Никита Кучеров

ТАСС, 31 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде со счетом 5:1 обыграли "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Артемий Панарин (2-я минута, 52, 56), Винсент Трочек (8), Крис Крайдер (39). У "Тампы" единственная шайба на счету Никиты Кучерова (38). Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 35 и был признан второй звездой матча. Лучшим игроком признали его соотечественника Панарина. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 16 бросков из 21.

"Рейнджерс" набрали 51 очко в 35 матчах и возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона. "Тампа" потерпела второе поражение подряд и идет четвертой в Атлантическом дивизионе, набрав 39 очков в 37 играх. Следующий матч "Рейнджерс" проведут дома в ночь на 3 января по московскому времени против "Каролины". "Тампа" в ночь на 1 января по московскому времени примет "Монреаль".