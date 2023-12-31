Овечкин прервал серию из трех матчей без шайб, забросив "Нэшвиллу"

Лучшим игроком матча признали 21-летнего российского вратаря Ярослава Аскарова

ТАСС, 31 декабря. "Вашингтон" дома со счетом 2:3 после серии буллитов уступил "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Люк Евангелиста (3-я минута), Роман Йоси (7). У "Вашингтона" отличились Бек Маленстин (11) и Александр Овечкин (35), еще одну шайбу российского нападающего не засчитали после челленджа тренера "Нэшвилла". Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов не реализовали послематчевые буллиты. Овечкина назвали третьей звездой матча.

21-летний вратарь "Нэшвилла" россиянин Ярослав Аскаров отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой встречи. Аскаров стал 171-м голкипером, которому Овечкин забросил шайбу в НХЛ. Только двое хоккеистов забивали большему количеству вратарей - чех Яромир Ягр (178) и канадец Патрик Марло (177). Овечкин прервал трехматчевую серию без результативных действий и забросил 829-ю шайбу в регулярных чемпионатах, сократив отставание от рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до 65 голов.

"Нэшвилл" с 41 очком после 37 матчей идет четвертым в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Вашингтон" проиграл четвертый матч подряд и с 40 очками после 34 встреч занимает пятое место в Столичном дивизионе. Обе команды проведут следующий матч в ночь на 3 января по московскому времени. "Нэшвилл" примет "Чикаго", "Вашингтон" на выезде сыграет с "Питтсбургом".