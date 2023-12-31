"Детройт" прервал серию из 28 поражений в НБА

Клуб со счетом 129:127 обыграл "Торонто"

ТАСС, 31 декабря. "Детройт" дома со счетом 129:127 обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Торонто" Паскаль Сиакам, набравший 35 очков. У "Детройта" больше всех очков на счету защитника Кейда Каннингема (30).

"Детройт" прервал серию из 28 поражений в лиге, в предыдущий раз американский клуб побеждал 29 октября в домашней игре против "Чикаго". Клуб повторил антирекорд лиги по продолжительности серии поражений, установленный "Филадельфией" в сезонах-2014/15 и 2015/16.

"Детройт" занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 3 победы в 32 матчах, "Торонто" идет на 12-й строчке, на счету канадской команды 12 побед.