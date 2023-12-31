Футболист "Зенита" Барриос может стать игроком клуба "Бока Хуниорс"

Колумбийский полузащитник выступает за петербургскую команду с 2019 года

ТАСС, 31 декабря. Колумбийский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Вильмар Барриос может перейти в аргентинскую команду "Бока Хуниорс". Об этом сообщил журналист TyC Sports Тати Цивьело.

Сообщается, что агенты предложили услуги игрока латиноамериканскому клубу.

Барриосу 30 лет. Он выступает за петербургский клуб с 2019 года, до этого полузащитник три года играл в "Бока Хуниорс". В составе российской команды Барриос провел 171 матч, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Барриос является пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трижды - суперкубка страны. Также на его счету две победы в чемпионате Аргентины.