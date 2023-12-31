Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов покинул свой пост

С 1 января должность наставника женской команды займет Виктор Карпуненко

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Геннадий Аниканов покинул пост главного тренера женской сборной России по тяжелой атлетике. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Мы сделали ротацию, - сказал Агапитов. - Геннадий Викторович Аниканов теперь на пенсии, однако он будет привлекаться к работе со сборной по возможности и в случае необходимости".

С 1 января 2024 года женской сборной России будет руководить старший тренер Виктор Карпуненко. Руководство мужской национальной командой доверено старшему тренеру Риму Сиразетдинову. Тренировавший основной состав Ибрагим Самадов теперь сосредоточится на работе с молодежной командой (до 24 лет).

Аниканову 65 лет. Он возглавлял женскую сборную России по тяжелой атлетике с 1 января 2019 года.