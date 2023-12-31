Смагин считает, что шахматисту Дубову нужно повзрослеть

На завершившемся в Самарканде чемпионате мира по блицу и рапиду Даниил Дубов и Ян Непомнящий были наказаны за договорную ничью

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский шахматист Даниил Дубов занимался ерундой в партии с соотечественником Яном Непомнящим на чемпионате мира по блицу, ему нужно быстрее повзрослеть. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

30 декабря в Самарканде завершился чемпионат мира по рапиду и блицу. В партии 11-го тура турнира по блицу Дубов и Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира присудил им по 0 очков. Оба гроссмейстера подали апелляции на решение, которые были отклонены. По итогам турнира Дубов занял второе место.

"Сложилась совершено идиотская ситуация, ребята сглупили, к сожалению, такое бывает. Я не думаю, что должно было последовать такое суровое наказание, можно было оштрафовать ребят, судьи вмешались в спортивную борьбу, но им виднее. Мне кажется, что Дане нужно быстрее взрослеть, такой ерундой заниматься, как в партии с Яном, на крупных турнирах не стоило. А так он здорово, интересно играл и заслуженно занял второе место", - сказал Смагин.

Дубову 27 лет, он является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года. В 2016 году он стал бронзовым призером чемпионата мира по блицу.