Кафанов: Валерий Карпин с большой мотивацией работает в сборной России

Специалист возглавил национальную команду в 2021 году

ТАСС, 31 декабря. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин работает с национальной командой с большой мотивацией и настроением. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

"Валерий Карпин не перегорел. Видно, что он работает с большой мотивацией и настроением. Работая в сборной и в клубе, он получает опыт, делает выводы, и, на мой взгляд, этот период делает его только сильнее в плане тренерского мастерства", - сказал Кафанов.

Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году.