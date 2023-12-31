Призер Олимпиады велогонщик Деннис арестован по подозрению в убийстве жены

Чемпионка мира 2012 года по велотреку Мелисса Хоскинс была сбита автомобилем и скончалась от полученных травм в больнице

ТАСС, 31 декабря. Двукратный призер Олимпийских игр австралийский велогонщик Роан Деннис арестован по подозрению в убийстве жены чемпионки мира 2012 года по велотреку Мелиссы Хоскинс. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на австралийские СМИ.

По информации источника, Деннис сбил свою супругу машиной. 32-летняя Хоскинс скончалась в больнице. У пары есть общий сын 2018 года рождения.

Деннису 33 года, на Олимпийских играх он выиграл серебро в командной гонке преследования в велотреке (2012) и бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом в велошоссе.