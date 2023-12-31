Ромашина пожелала терпения и сил российским спортсменам

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию отметила, что отечественные атлеты не теряют мотивации в ситуации с отстранением от международных соревнований

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не теряют настрой и продолжают тренироваться в сложившихся условиях, хочется пожелать им сил и терпения. Такое мнение ТАСС высказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

"Наши спортсмены большие молодцы. Они не теряют настрой, продолжают работать, тренироваться, не унывают, у них есть внутренний стержень. Мне хочется пожелать терпения и сил, а также чтобы российский профессиональный спорт полноценно вернулся на мировую арену", - сказала Ромашина.

С 2022 года российские и белорусские спортсмены в большинстве видов спорта отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. При этом атлеты из этих стран не будут допущены к участию в соревнованиях по командным видам спорта.