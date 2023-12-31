В ЦСКА рассказали, почему клуб отзаявил молодых игроков

Директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо отметил, что это стандартная процедура после завершения сезона Молодежной футбольной лиги

ТАСС, 31 декабря. Молодые игроки отзаявляются у всех клубов после завершения розыгрыша Молодежной футбольной лиги (МФЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

31 декабря из клубов Мир - Российской премьер-лиги были отзаявлены 326 игроков.

"Все, кто в списке по молодежному первенству, отзаявляются у всех клубов после завершения МФЛ. Дальше решается уже, заявляются снова как молодежка или, например, в другом списке. Вопрос регламента и возможностей. Это, повторюсь, стандартная заявка по завершению МФЛ", - сказал Брейдо.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.