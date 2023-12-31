Аленичев считает, что футбольный клуб "Спартак" лихорадило в 2023 году

Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" играл нестабильно в 2023 году, команду лихорадило. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов 2004 года Дмитрий Аленичев.

"С одной стороны, при той плотности таблицы, что есть, пятое место в чемпионате - не такой уж и плохой результат, но, конечно, когда мы говорим о "Спартаке", всегда хочется чего-то большего. С таким составом команда должна бороться минимум за тройку, хотя, если говорить откровенно, чемпионами стать вряд ли получится", - сказал Аленичев.

"В этом году "Спартак" играл нестабильно, команду лихорадило. Я думаю, что команде нужны точечные усиления, посмотрим, каким "Спартак" выйдет после зимней паузы, может, перерыв пойдет на пользу", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" после 18 туров набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.