Чесноков оценил игру теннисиста Надаля в первом матче после травмы

Испанец в паре с соотечественником Марком Лопесом проиграл австралийцам Марку Пёрселлу и Джордану Томпсону на турнире в Брисбене

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль играл неплохо в первом матче после травмы, но выводы о его форме делать пока рано. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Надаль в паре с соотечественником Марком Лопесом проиграл австралийцам Марку Пёрселлу и Джордану Томпсону со счетом 4:6, 4:6 в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене.

"Очень хорошо для Надаля, что он первый матч сыграл именно в паре. Многие большие игроки просят, чтобы на турнире им сначала поставили именно парный матч. Надаль играл сегодня неплохо, особенно если учитывать, что он год не играл. Для него это хорошая тренировка, так что посмотрим, как он дальше будет играть", - сказал Чесноков.

В одиночном разряде Надаль сыграет свой первый матч против победителя Открытого чемпионата США 2020 года Доминика Тима, пробившегося в основную сетку турнира в Брисбене через квалификацию. "Это будет очень интересный матч, сейчас оба игрока находятся не в самых своих лучших кондициях, любопытно посмотреть, что они смогут показать. Мне кажется, фаворитом будет Тим, потому что он уже провел здесь два матча, почувствовал мячи, корт", - отметил собеседник агентства.

Надалю 37 лет, на данный момент он занимает 672-е место в мировом рейтинге. На его счету 92 титула ATP, в том числе 22 победы на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования в австралийском городе завершатся 7 января.