Саврасенко оценил дебют "Руны" и "Уралмаша" в баскетбольной Единой лиге ВТБ

"Уралмаш" занимает восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, "Руна" - девятое

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Появление московской "Руны" и екатеринбургского "Уралмаша" пошло на пользу баскетбольной Единой лиге ВТБ. Такое мнение ТАСС на выставке-форуме "Россия" высказал чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко.

"Я считаю, что "Уралмаш" и "Руна" хорошо о себе заявили. Обе команды имеют победы над лидерами нашего баскетбола, так что я считаю, что появление новых команд пошло на пользу нашему чемпионату. Обе команды борются за выход в плей-офф, посмотрим, насколько у них это получится", - сказал Саврасенко.

По итогам 19 туров первого этапа регулярного чемпионата "Уралмаш" занимает восьмое место, "Руна" - девятое. В плей-офф турнира пройдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата.