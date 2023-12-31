Фетисов: спортсмены должны поднимать уровень российских соревнований до международных

Двукратный олимпийский чемпион считает, что только таким образом можно привлечь новых болельщиков на стадионы и людей в спортивные секции

ТАСС, 31 декабря. Российские спортсмены должны поднимать уровень соревнований в стране до международных. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

С 2022 года российские и белорусские спортсмены в большинстве видов спорта отстранены от участия в международных турнирах.

"Мы пока что без международных соревнований, но ничего страшного. Нужно поднимать уровень соревнований у себя в стране. Болельщикам пожелаю терпения, чтобы они поддерживали наших ребят на любых соревнованиях. А спортсмены должны отдаваться всегда, они должны поднимать уровень наших состязаний до международных", - отметил Фетисов.

"Только таким образом мы сумеем привлечь новых болельщиков на стадионы и людей в спортивные секции. Важно быть всегда вместе - болельщикам и спортсменам", - добавил он.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.