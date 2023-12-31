Олимпийская чемпионка по гандболу Дмитриева с лета 2024 года будет играть за "Ференцварош"

Спортсменка выступает за словенский "Крим"

ТАСС, 31 декабря. Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу россиянка Дарья Дмитриева по окончании текущего сезона перейдет из словенского "Крима" в венгерский "Ференцварош". Об этом сообщает пресс-служба "Ференцвароша".

Состав "Ференцвароша" также пополнит россиянка Валерия Маслова, которая выступает за французский "Брест".

Дмитриевой 28 лет, она выступает за "Крим" с 2022 года. В концовке прошлого сезона гандболистка перешла в аренду в московский ЦСКА, за который ранее играла с 2019 года. В России разыгрывающая также выступала за волгоградское "Динамо" и тольяттинскую "Ладу".

В составе сборной России Дмитриева становилась олимпийской чемпионкой и серебряным призером Игр 2022 года, а также серебряным призером чемпионата Европы (2018). Гандболистка является пятикратной чемпионкой России. В составе "Крима" выиграла чемпионат и Кубок Словении.

Масловой 22 года, она выступает за "Брест" с 2023 года, прошлый сезон россиянка провела во французском "Меце". В России выступала за московский ЦСКА и "Ростов-Дон", является трехкратной чемпионкой страны. С 2020 по 2022 год играла за черногорский клуб "Будучность". Маслова является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.