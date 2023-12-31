Шипов: чемпионат мира по рапиду и блицу принес славу российской школе шахмат

На чемпионате мира по рапиду победительницей стала Анастасия Боднарук, на турнире по блицу - Валентина Гунина, Даниил Дубов стал серебряным призером чемпионата мира по блицу, Владислав Артемьев - бронзовым

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по рапиду и блицу принес успех и славу отечественной школе шахмат. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

На чемпионате мира по рапиду победительницей стала Анастасия Боднарук, на турнире по блицу первенствовала Валентина Гунина. Даниил Дубов стал серебряным призером чемпионата мира по блицу, Владислав Артемьев - бронзовым. Также серебряные медали в Самарканде завоевали представитель Словении Владимир Федосеев и представительница Швейцарии Александра Костенюк, ранее выступавшие за Россию.

"Чемпионат мира был очень интересный, прошло много результативных интересных партий. Особенно меня порадовали наши девушки, которые взяли два золота из двух, это потрясающий результат. Очень жаль, что у мужчин никто не поборолся с Магнусом Карлсеном, он без особых проблем выиграл блиц и рапид, как будто все заранее согласились ему уступить и разыгрывать второе место. Но все равно приятно, что в блице второе и третье места остались за нашими ребятами, мы завоевали четыре медали и хорошо закончили год", - сказал Шипов.

"Хочу отметить, что две медали завоевали наши бывшие шахматисты. Под каким бы флагом они ни играли, они все равно воспитанники нашей школы, и это никогда не изменить, так что можно смело говорить, что этот чемпионат мира принес славу и успех российской школе шахмат", - добавил собеседник агентства.