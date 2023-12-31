Воронцевич считает, что баскетбол в России становится лучше

Игрок "Пари Нижний Новгород" выразил желание, чтобы на матчи приходило больше зрителей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Баскетбол в России развивается и становится лучше с каждым годом. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный победитель Евролиги, игрок "Пари Нижний Новгород" Андрей Воронцевич.

"У нас очень интересный чемпионат, много сильных команд. У "Зенита", ЦСКА и "Локомотива" потрясающие составы, у нас боеспособная команда. Хотелось бы, чтобы больше народа приходило на трибуну. Баскетбол в нашей стране этого заслуживает, он развивается и становится все лучше и лучше", - сказал Воронцевич.

28 ноября исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации.