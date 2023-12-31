Артемьев: присудивший 0 очков Непомнящему и Дубову арбитр предвзято относился к россиянам

По мнению шахматиста, Непомнящий и Дубов могли отделаться предупреждением или штрафом

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Арбитр Иван Суровы, присудивший по 0 очков Даниилу Дубову и Яну Непомнящему за ничью в партии чемпионата мира по блицу, слишком предвзято отнесся к россиянам. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Владислав Артемьев, занявший на турнире третье место.

30 декабря в Самарканде завершился чемпионат мира по рапиду и блицу. В партии 11-го тура турнира по блицу Дубов и Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира присудил им по 0 очков. Оба гроссмейстера подали апелляции на решение, которые были отклонены. По итогам турнира Дубов занял второе место, Непомнящий - пятое.

"С моей точки зрения, ребята, конечно, переборщили. Это немного было неуважительно по отношению к шахматам. Но, на мой взгляд, максимум какое наказание должно было быть - это предупреждение или штраф. Штраф, как за нарушение дресс-кода. Но арбитр повел себя странно и, как мне кажется, слишком предвзято относился к россиянам в том числе. Решение такое пусть остается на его совести", - сказал Артемьев.