Баскетболист Антонов считает, что уровень команд в Единой лиге ВТБ вырос

Капитан ЦСКА отметил, что за счет появления новых команд увеличится число зрелищных матчей, что приведет к росту любви к баскетболу в России

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Средний уровень команд в баскетбольной Единой лиги ВТБ вырос. Такое мнение ТАСС высказал капитан московского ЦСКА, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Семен Антонов.

"Я думаю, средний уровень команд в чемпионате стал выше. Добавились "Уралмаш" и "Руна" на баскетбольной карте России. Я считаю, что это здорово, потому что у нас будет больше игр, на которые могут прийти больше зрителей, и тем самым у нас вырастет любовь к баскетболу", - сказал Антонов.

На данный момент в первом этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сыграно 19 туров. По их итогам ЦСКА занимает первое место, за ним следуют действующий победитель турнира казанский УНИКС и петербургский "Зенит". Первый этап регулярного чемпионата завершится 4 февраля.