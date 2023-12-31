Зарипов рассказал, что пока сосредоточен на семейных делах

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина завершил игровую карьеру в феврале

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов пока продолжает заниматься семейными делами после завершения своей игровой карьеры. Об этом Зарипов рассказал ТАСС.

Зарипов 24 февраля 2023 года после матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги между казанским "Ак Барсом" и магнитогорским "Металлургом" (3:6) объявил о завершении своей карьеры. 9 августа Зарипов в Казани провел свой прощальный матч.

"Я занимаюсь семейными делами, пока не могу ответить на этот вопрос, - сказал Зарипов в ответ на вопрос о своем будущем. - Общаюсь со всеми, а дальше посмотрим, как пойдет".

Зарипову 42 года, он является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина: трижды он выигрывал трофей с "Ак Барсом" (2009, 2010, 2018), дважды - с "Металлургом" (2014, 2016). Ранее он вошел в список доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.