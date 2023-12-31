В России опробуют новые форматы соревнований по плаванию

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что в таких соревнованиях будут использоваться не только чисто спортивные программы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация плавания в 2024 году планирует провести несколько турниров в необычном для вида спорта формате. Об этом ТАСС сообщил глава организации, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

"Мы сейчас прорабатываем формат коротких соревнований, - сказал Сальников. - Не буду раскрывать все секреты, но, возможно, появятся однодневные зрелищные соревнования, где мы сможем использовать не только чисто спортивные программы, но и другие форматы. К примеру, использовать гандикап, чтобы любитель смог соревноваться с профессионалом. Есть сложности, но мы работаем".

Российские пловцы в минувшем году были допущены к международным стартам в нейтральном статусе, однако ведущие спортсмены страны отказались от участия в соревнованиях на предложенных условиях, что, скорее всего, не позволит им выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.