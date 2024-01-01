Матч "Зимней классики" НХЛ впервые пройдет на стадионе с раздвижной крышей

В матче на открытом воздухе встретятся "Сиэтл" и "Вегас"

ТАСС, 1 января. "Сиэтл" и действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас" встретятся в 17-м по счету матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч, который традиционно проводится на открытом воздухе в один из первых дней в году, впервые пройдет в Сиэтле.

Встреча, которая начнется в 23:00 мск, будет сыграна на бейсбольном стадионе "Ти-Мобайл Парк", который является домашней ареной клуба "Сиэтл", выступающего в Главной лиге бейсбола. В игре примут участие команды, которые не так давно играют в НХЛ: "Вегас" выступает в лиге с 2017 года, а "Сиэтл" - с 2021 года. Поединок станет первым в истории "Зимней классики" НХЛ, который будет проведен близ Тихого океана. "Сиэтл" впервые сыграет в таком матче, в то время как "Вегас" в последний раз на открытом воздухе играл в феврале 2021 года - на берегу озера Тахо с "Колорадо" (2:3).

"Зимняя классика" впервые пройдет на стадионе с раздвижной крышей. Ее наличие может прийтись кстати, так как существует вероятность дождя, что может отразиться на качестве льда. Однако, как сообщает газета Seattle Times, в понедельник ожидается температура от трех до семи градусов тепла, будет облачно. Вероятность дождя небольшая, поэтому организаторы планируют, что во время игры крыша будет открыта.

Тарасенко - среди лидеров по голам в матчах НХЛ на открытом воздухе

Одним из лучших по количеству голов в матчах НХЛ на открытом воздухе является россиянин Владимир Тарасенко. Форвард, выступающий ныне в "Оттаве", принимал участие в двух играх "Зимней классики" в составе "Сент-Луиса" - в 2017 году с "Чикаго" (4:1) и в 2022 году с "Миннесотой" (6:4). В матче против "Чикаго" Тарасенко оформил дубль, в игре с "Миннесотой" отличился однажды.

Лидером по числу голов во всех играх на открытом воздухе является Давид Пастрняк из "Бостона", отличавшийся в таких матчах четыре раза. По три шайбы, помимо Тарасенко, забросили Эрик Фер, Остон Мэттьюс, Тайлер Тоффоли и Джеймс ван Римсдайк. Российские хоккеисты в последний раз отмечались голами в 2022 году в игре "Сент-Луиса" и "Миннесоты", тогда по одной шайбе забросили Тарасенко, нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов и Иван Барбашев, игравший тогда за "Сент-Луис", а ныне выступающий в составе "Вегаса". Также за "Вегас" играет форвард Павел Дорофеев.

В феврале 2016 года на бейсбольной арене "Курс Филд" состоялся матч с участием ветеранов "Колорадо" и "Детройта". В той игре, завершившейся победой "Колорадо" со счетом 5:2, счет открыл олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли 1996 года в составе "Колорадо" Валерий Каменский, а результативной передачей отметился выступавший за ветеранов "Детройта" Игорь Ларионов.

"Впечатления очень хорошие, пришло 50 тыс. человек. Я думаю, это большой праздник, и если его правильно организовать, то это очень интересное мероприятие. Температура была тогда минус 2 - минус 3. На свежем воздухе всегда приятно играть, получаешь огромный запас энергии, ну и это другой хоккей, конечно", - рассказал Каменский ТАСС.