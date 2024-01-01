Кучеров забил гол и отдал результативную передачу в матче НХЛ против "Монреаля"

Нападающий "Тампы" возглавляет список бомбардиров регулярного чемпионата

ТАСС, 1 января. "Тампа" дома со счетом 4:3 обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (35-я минута), Остин Уотсон (38), Келвин де Хаан (48) и Никита Кучеров (55), у проигравших отличились Коул Кофилд (24), Джонатан Ковачевич (32) и Ник Сузуки (58). Россиянин Никита Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с голом де Хаана. Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ, в активе нападающего 61 (26 шайб и 35 голевых передач) очко в 37 матчах.

"Тампа" занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав в 38 играх 41 очко, "Монреаль" идет на шестой строчке с 35 очками после 36 матчей. В следующей игре "Тампа" 3 января на выезде сыграет с "Виннипегом", "Монреаль" в этот же день в гостях встретится с "Далласом".

В других матчах игрового дня "Виннипег" на выезде обыграл "Миннесоту" со счетом 3:2, нападающий победителей Владислав Наместников забросил шайбу. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов пропустил матч из-за повреждения. "Бостон" на выезде оказался сильнее "Детройта" (5:3), "Оттава" дома обыграла "Баффало" (5:1), в составе канадской команды один гол на счету российского защитника Артема Зуба.

"Питтсбург" со счетом 3:1 обыграл "Нью-Йорк Айлендерс", голкипер Илья Сорокин отразил 28 бросков из 30. "Эдмонтон" на выезде разгромил "Анахайм" (7:2), а "Даллас" на своей арене крупно обыграл "Чикаго" (8:1). "Калгари" дома оказался сильнее "Филадельфии" (4:3), в составе проигравшей команды заброшенной шайбой отметился защитник Егор Замула.