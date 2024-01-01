Два очка Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Колорадо"

ТАСС, 1 января. "Колорадо" на своей арене со счетом 3:1 обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (7-я минута), Валерий Ничушкин (57) и Джош Мэнсон (59), у проигравших отличился Томаш Гертл (37). Ничушкин также отдал результативную передачу в эпизоде с первым голом команды. Российские игроки "Сан-Хосе" Никита Охотюк и Александр Барабанов не отметились результативными действиями. Голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 10 бросков из 11.

"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 49 очков в 37 матчах, "Сан-Хосе" замыкает таблицу Тихоокеанского дивизиона с 21 очком после 37 встреч. В следующей игре "Колорадо" 3 января примет "Нью-Йорк Айлендерс", "Сан-Хосе" в этот же день сыграет на своей арене с "Детройтом".