Кириленко оценил баскетбольные навыки теннисистов Рублева и Джоковича

Ранее Джокович выложил в своих социальных сетях видео, где он играет в баскетбол с Рублевым

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Движения российского теннисиста Андрея Рублева при броске мяча говорят о том, что он редко играет в баскетбол, в то время как первая ракетка мира серб Новак Джокович делает это очень технично. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Андрей Кириленко.

Ранее Джокович выложил в своих социальных сетях видео, где он играет в баскетбол с Рублевым.

"Конечно, я слежу за успехами наших теннисистов, видел ролик, где Джокович играет с Рублевым. Если не играть на одной площадке, то оценить уровень непросто, но, конечно, у Новака абсолютно баскетбольные движения. По Андрею видно, что он не так часто играет в баскетбол, но это не имеет значения. Мне приятно, что они играют в баскетбол, и я, в свою очередь, люблю теннис, футбол, хоккей, разные виды спорта. Мы все когда-то были маленькими и увлекались разными видами, а потом уже выбирали один", - сказал Кириленко.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). По количеству трофеев, завоеванных в Открытую эру (когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса), Джокович занимает третье место после американца Джимми Коннорса (109) и швейцарца Роджера Федерера (103).

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 14 турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.