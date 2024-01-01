Павлюченкова проиграла Анисимовой в матче первого круга турнира WTA в Новой Зеландии

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу представительницы США

ТАСС, 1 января. Аманда Анисимова из США победила россиянку Анастасию Павлюченкову в игре первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в новозеландском Окленде.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу 22-летней представительницы США. В следующем круге она сыграет с Марией Боузковой из Чехии.

Анисимова занимает 373-е место в рейтинге WTA, ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году. На турнирах WTA она побеждала дважды. Павлюченковой 32 года, в мировом рейтинге она занимает 60-е место. На счету россиянки 12 титулов WTA, на Открытом чемпионате Франции 2021 года она дошла до финала, в том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым.

Ранее в понедельник россиянка Элина Аванесян, занимающая 74-е место в мировом рейтинге, обыграла новозеландку Моник Бэрри со счетом 7:6 (8:6), 6:2. Во втором круге турнира в Окленде российская теннисистка сыграет с американкой Эммой Наварро.

На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в австралийском Брисбене россиянин Роман Сафиуллин со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 обыграл американца Бена Шелтона в матче первого круга. На следующей стадии он сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака со счетом 6:3, 7:6 (11:9) победила Тамару Корпач из Германии на турнире в Брисбене. Осака провела первую игру после рождения ребенка, японка пропустила из-за беременности весь прошлый сезон.