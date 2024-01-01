В "Реал Сосьедад" заявили, что Захарян полностью готов к ближайшему матчу

Матч "Реал Сосьедад" - "Алавес" пройдет 2 января

ТАСС, 1 января. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян полностью готов в к матчу 19-го тура чемпионата Испании против "Алавеса". Комментарий пресс-службы клуба приводит "Спорт-Экспресс".

Футболист из-за травмы пропустил матч предыдущего тура против "Кадиса" (0:0).

"Захарян тренируется, он в абсолютно идеальном состоянии и будет готов к завтрашнему матчу против "Алавеса", - отметили в клубе.

"Реал Сосьедад" примет "Алавес" 2 января, игра начнется в 21:15 мск.