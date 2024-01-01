Зарипов поделился мнением о форме Ковальчука после возвращения в КХЛ

В первых двух матчах после подписания контракта со "Спартаком" Ковальчук забросил две шайбы

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук в своих первых матчах за московский "Спартак" показал, что не уступает более молодым игрокам. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Ковальчук заключил контракт со "Спартаком" до конца сезона, о чем было объявлено в начале декабря. В первых двух матчах 40-летний форвард забросил две шайбы.

"Я видел его матчи, и у меня сложилось впечатление, что Илья где-то втихую играл, а не отдыхал и не занимался менеджментом. По движению он не уступает никому, в том числе и молодым ребятам. Ну и с результативностью, как мы видим, все в порядке", - сказал Зарипов.

"Я очень рад за него, и осталось посмотреть в дальнейшем, не на эмоциях ли он сыграл те первые матчи. Я уверен, что он вышел не на несколько игр, а чтобы привести команду к победе", - добавил он.