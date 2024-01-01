Чесноков назвал невероятной победу теннисиста Сафиуллина над Шелтоном

Россиянин вышел во второй круг турнира в Брисбене, где сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин здорово играл и одержал невероятную победу над американцем Беном Шелтоном в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу россиянина. В следующем круге он сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

"Просто невероятное победа, я очень рад за Романа. Он боролся от начала до конца, здорово играл, держал свою подачу и заслуженно победил. Победить такого соперника дорогого стоит, все-таки в том году он вышел в полуфинал на US Open, и я думаю, что в этом году Шелтон точно войдет в десятку лучших игроков мира", - сказал Чесноков.

Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования в австралийском городе завершатся 7 января.